Aula inaugural da Fiocruz Amazônia abordará combate à malária no território Yanomami

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) realiza no próximo dia 13, às 9h (horário Manaus) a aula inaugural que marca a abertura do ano letivo, dos programas de pós-graduação da Instituição. No início das atividades a apresentação da palestra magna “Desafios de controle da malária na crise de saúde na Terra Indígena Yanomami”, será ministrada por André Machado de Siqueira, pesquisador do Laboratório de Doenças Febris Agudas, do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/FIOCRUZ).

O evento acontecerá em formato híbrido e, contará presencialmente com a participação dos alunos aprovados no último processo seletivo para os cursos de mestrado e doutorado ofertados pela Fiocruz Amazônia. A atividade terá transmissão pelo Canal do ILMD/ Fiocruz Amazônia no YouTube e, disponibilizará certificação de Atividade Curricular Complementar (ACC) para os participantes.

A diretora do ILMD/Fiocruz Amazônia, Adele Benzaken, destaca a importância da acolhida aos alunos como um momento em que todos passam a se sentir parte da instituição, inseridos no contexto dos programas de pós-graduação oferecidos pela unidade. “Ao contrário do ano passado, as atividades da abertura do ano letivo de 2023 acontecerão de modo híbrido, com a presença dos alunos e a aula magna (on line) do médico infectologista André Siqueira, que muito nos honra e abordará a questão do controle da malária, no contexto da crise sanitária vivida no território indígena Yanomami. Estamos na Amazônia e somos parte desse processo de resgate da dignidade e da saúde dos povos indígenas, bem como das populações ribeirinhas e caboclas desse vasto território”, afirmou Benzaken, enfatizando a alegria de receber novas turmas dos programas de Mestrado e Doutorado.

O infectologista André Siqueira integra a missão do Ministério da Saúde na região Yanomami, território indígena que reúne mais de 30,4 mil habitantes, onde foram registrados casos de desnutrição grave na população de mais de 5 mil crianças, já acumulando 570 casos de óbito infantil, bem como quadros graves de malária, doenças diarreicas agudas e acidentes ofídicos. O convite partiu do escritório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), um dos parceiros do Governo Federal na ação.

Para Siqueira, os altos índices nos casos de malária necessitam de controle e, algumas dessas estratégias em desenvolvimento devem ser apresentadas e discutidas durante a palestra. “A crise de saúde que enfrenta a população yanomami é complexa pela grandeza do território, dificuldade de acesso às comunidades, conflitos com os garimpeiros, levando à desnutrição e aumento expressivo no número de casos de malária e outras doenças. O controle da malária neste contexto é desafiante e necessita de estratégias inovadoras que serão discutidas”, explica.

Sobre o palestrante

Natural de Brasília (DF), André Siqueira é graduado em Medicina pela Universidade de Brasília, realizou residência médica em Infectologia pela Universidade de São Paulo, é mestre em Epidemiologia pela London School of Hygiene & Tropical Medicine e doutor em doenças tropicais pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) / Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado.

Atua como pesquisador, médico assistente, professor e consultor nos tópicos de doenças febris agudas, em âmbito nacional e internacional, conduzindo estudos epidemiológicos e ensaios clínicos de terapia e prevenção de malária, arboviroses, coronavirus e abordagem sindrômica. Possui estudos financiados por agências de fomento nacionais e internacionais. Além disso, coordena a Rede de Pesquisa Clínica e Aplicada em Chikungunya (REPLICK).

Ensino

Os programas, cursos e atividades de ensinos desenvolvidos pela Fiocruz Amazônia visam qualificar profissionais para funções especializadas nos campos das ciências e tecnologias em saúde, necessários à sociedade, bem como aprofundar conhecimentos e habilidades, voltando-se prioritariamente para a área de Saúde Coletiva e afins, promovendo atualização sobre os avanços de conhecimentos nesse campo e a ampliação das competências profissionais dos discentes.

Atualmente o Instituto conta com os seguintes cursos: Programa de Pós-Graduação em Biologia da Interação Patógeno-Hospedeiro (PPGBIO-Interação) – Mestrado e Doutorado; Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA) – Mestrado; Doutorado em Saúde Pública na Amazônia; Doutorado Acadêmico em Saúde Pública na Amazônia (DASPAM); Mestrado Profissional em Saúde da Família (ProfSaúde).

Com informações da assessoria