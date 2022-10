Astronauta italiana recria na ISS passeio do filme ‘2001’

A astronauta italiana Samantha Cristoforetti recriou uma das icônicas cenas do filme “2001: Uma Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick, em seu penúltimo dia na Estação Espacial Internacional (ISS).

“Eu precisava saber… você pode andar no espaço com sapatos de velcro? Sim, você pode! Devagar, muito muito devagar!”, escreveu na legenda do vídeo em que mostra seus passos na ISS ao recriar a cena em que uma das comissárias de bordo da PanAm anda em uma parede redonda, em um ambiente sem gravidade, e com sapatos de velcro.

Cristoforetti ainda intitulou o vídeo como “2022: Uma Odisseia no Espaço”.

A italiana, a primeira mulher europeia a comandar a ISS na história, começará sua viagem de retorno à Terra nesta quarta-feira (12) ao lado dos astronautas Kjell Lindgren, Robert Hines e Jessica Watkins.

A saída está prevista para às 10h (horário de Brasília) e, segundo o comandante da Crew 4, Lindgren, o tempo entre o início da viagem e a saída da tripulação da cápsula deve ser de 17 horas.

Na coletiva para o anúncio da volta dos quatro astronautas, Cristoforetti afirmou que espera “ver sua família e amigos rapidamente e tomar um bom banho”. Além disso, destacou que quando voltar quer “aproveitar a natureza e os ambientes naturais”.

*Com ANSA