‘As portas estão abertas’, diz pesquisadora da Fapeam sobre atuação feminina na ciência

Pesquisadoras e estudantes se destacam com pesquisas na Amazônia

No Amazonas, projetos de pesquisas voltados para mulheres e apoiados pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), tem destacado o trabalho de muitas cientistas em todo o estado. Kyara Formiga, pesquisadora e doutora em Genética, é uma delas.

Em 2021, coordenou um estudo voltado para o desenvolvimento de um kit para identificar postas e filés de piramutaba, uma espécie de bagre encontrado nos rios da Amazônia.

O objetivo da pesquisa foi identificar se as espécies vendidas nos supermercados e frigoríficos correspondiam de fato às espécies identificadas nas etiquetas dos produtos. Além da piramutaba, a pesquisa visa, em breve, elaborar kits para identificar mais seis espécies de peixes comercializados e vendidos em forma de postas e/ou filés na região Amazônica. Ao todo, 11 pessoas participaram direta e indiretamente do estudo. Dessas, 7 eram mulheres.

“A parte do desenvolvimento realmente foi, em grande parte, feita por mulheres de diferentes níveis. Nós temos estudantes de graduação, pós-graduação e as pesquisadoras, que têm atuado bastante nesse projeto”, destacou.

Em 1999, quando a pesquisadora ingressou no meio científico, o espaço ainda era liderado, em sua maioria, por homens. Ela contou que, aos poucos, foi conquistando seu lugar.

“Quando eu entrei, não era um período em que se falava sobre a importância da permanência da mulher em diferentes áreas da pesquisa. Que eu me lembre, os pesquisadores que eram renomados, que estavam na linha de frente, eram homens”, disse.

Nos laboratórios do Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia), a estudante de graduação em Ciências Biológicas, Lara Aquino, começou o primeiro projeto de pesquisa há dois anos. Bolsista da Fapeam, atualmente, estuda o impacto de células fúngicas no organismo dos seres humanos. A estudante contou sobre a experiência de trabalhar em um laboratório só com mulheres.

“É muito legal, porque a interação é totalmente diferente. Parece que a gente se conhece há anos, amigas de longa data. É muito divertido mesmo”, disse.

No mesmo laboratório, a estudante de doutorado, Claudia Patrícia, também bolsista da Fapeam, desenvolve um estudo voltado para a identificação do painel proteico de pacientes acometidos por Covid-19. Durante a pesquisa, descobriu que estava grávida. A bolsa da instituição é uma segurança para que ela possa administrar o lado materno e profissional.

“Eu tenho minha mãe que mora comigo. Ela me dá esse suporte e entra a questão da bolsa também. Com o valor, a gente consegue direcionar alguém para cuidar do meu filho, aí posso vir para a instituição e desenvolver a pesquisa”, ressaltou.

Investimentos

De 2019 a 2022, um total de 693 projetos coordenados por cientistas mulheres, na capital e no interior do estado, foram apoiados em diversos editais da Fapeam. Os projetos contemplam o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, a formação de recursos humanos, popularização da ciência, empreendedorismo de base tecnológica, entre outras áreas.

Em fevereiro deste ano, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), anunciou investimentos de mais de R$ 5 milhões em editais exclusivos para pesquisadoras no Amazonas.

Os investimentos serão distribuídos entre os programas: Programa de Empreendedorismo Feminino em CT&I, Programa Mulheres +Stem, para todo o Amazonas, e o Programa de Desenvolvimento e de Inovação para Educação Básica (Prodeb/Inter Mulheres e Meninas na Ciência/Fapeam) e Programa de Apoio a Pesquisas Desenvolvidas por Mulheres no Setor Primário (Agromulher/Inter), ambos para o interior do Estado.

A Fapeam

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM foi criada em 2002 com a finalidade exclusiva de amparo à pesquisa científica básica e aplicada e ao desenvolvimento tecnológico experimental, no Estado do Amazonas, nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias e Ciências Humanas e Sociais, com o objetivo de aumentar o estoque de conhecimentos científicos e tecnológicos, assim como sua aplicação, no interesse do desenvolvimento econômico e social do Estado.

Com informações da Fapeam