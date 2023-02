Aplicativo BTFIT ajuda rotina de exercícios físicos nas férias ou em viagem de trabalho

Muita gente aproveita o mês de fevereiro, quando a folia do carnaval toma conta do país, para tirar férias ou passar o período momesco em outras cidades. A grande questão, para quem tem o hábito de malhar, é não perder o ritmo dos treinos durante as viagens, seja para divertimento ou a trabalho.

Pensando nesse público, a Fórmula Academia disponibiliza aos alunos, sem custo, o aplicativo BTFIT, uma alternativa para cuidar da saúde e manter o condicionamento físico, seja onde estiver. “É a oportunidade de levar a academia para qualquer lugar. Todas as aulas são guiadas por professores capacitados e treinados pela rede Bodytech, da qual a Fórmula faz parte”, informa José Roggero, educador físico e coordenador da Fórmula Academia.

O aplicativo BTFIT pode ser acessado em diferentes dispositivos. São oferecidos treinos individuais, aulas coletivas de alongamento, meditação, zumba, yoga, aeroboxe, cross training, entre outros. O app é de uso gratuito para os alunos e, para os que não treinam na academia, pode ser também comprado separadamente.

No caso dos alunos da Fórmula, eles têm, ainda, o benefício de poder treinar em qualquer academia da rede Bodytech no Brasil, sem custos adicionais. “Ou seja, mesmo em viagem, a rotina de treinos continua normal, seja pelo aplicativo ou nas academias da rede”, destacou Roggero.

Roggero frisa que é essencial manter uma rotina de exercícios, para não perder os resultados conquistados ao longo do ano e depois ter que readaptar novamente o corpo. Por isso, a importância dessa possibilidade de continuar a se exercitar, seja nas férias ou numa viagem de trabalho, por exemplo.

A orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que as pessoas façam no mínimo 150 a 300 minutos de atividade por semana. “Isso significa um tempo de 2h30 a 5h por semana”, salienta Roggero.

