AO VIVO: David Almeida anuncia desempenho de Manaus na nova avaliação do Previne Brasil

O prefeito de Manaus, David Almeida, anuncia neste momento o resultado da nova avaliação do Previne Brasil, programa do Ministério da Saúde que monitora a qualidade dos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) prestados pelos municípios. Nas duas primeiras avaliações, realizadas a cada quatro meses, Manaus ficou em primeiro lugar no ranking das capitais.

O desempenho de Manaus na terceira avaliação do Previne Brasil, que considerou sete indicadores de saúde, entre os meses de maio e agosto, será anunciado no auditório Dr. Deodato de Miranda Leão, na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O evento conta com a participação da titular da Semsa, Shádia Fraxe, do subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, e do subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento, Nagib Salem.