Ao novo presidente da Câmara, David Almeida destaca harmonia e diálogo entre instituições

Poderes independentes, mas harmônicos, que precisam caminhar juntos para atender as necessidades da população. Foi com esse tom que o prefeito de Manaus, David Almeida, discursou na posse da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM), hoje (1), e que tem o vereador Caio André como o novo presidente do parlamento no biênio 2023-2024.

O prefeito destacou a capacidade do diálogo do novo presidente da CMM e desejou êxito à nova gestão. “Você tem competência e capacidade para dialogar, e no que depender da Prefeitura, vamos contribuir, porque nosso interesse é um só: o bem comum da população de Manaus”, afirmou o prefeito da capital amazonense.

Entre as autoridades presentes na cerimônia, além do prefeito de Manaus, o governador Wilson Lima e o vice-governador Tadeu de Souza, que nesse mesmo 1° dia de 2023 são empossados no cargo; o presidente do Tribunal de Justiça (TJAM), Flávio Pascarelli; o procurador-geral de Justiça, Alberto Rodrigues; o defensor público geral, Ricardo Paiva; o presidente do Tribunal Regional do Trabalho (11ª Região), Audaliphal Hildebrando; o presidente da OAB/AM, Jean Cleuter; além de vereadores e deputados estaduais, incluindo eleitos para a Câmara Federal.