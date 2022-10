Anne Moura, vice de Eduardo, participa da ‘Grande Carreata da Esperança’ em apoio a Lula

A candidata a vice-governadora e secretária nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, Anne Moura, participou hoje (24), do primeiro ato de campanha após o nascimento de seu primeiro filho, Simón Luiz. A Grande Carreata da Esperança, realizada pelo Comitê Central Lula Amazonas também contou com a participação de outras lideranças do PT e partidos aliados.

A concentração se deu às 9h da manhã, na Bola da Suframa e partiu em direção às principais zonas da cidade, Sul, Leste, Norte e Centro-Oeste. Com aproximadamente 2 mil carros, a carreata passou pelas Avenidas Buriti, Otis, Cosme Ferreira, Altaz Mirim, Camapuã, Noel Nutels, Max Teixeira, Torquato Tapajós e Raimundo Parente, com bastante aceitação pelas ruas.

Com informações da assessoria