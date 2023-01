Afastada do Globo Repórter, Gloria Maria é internada para continuar tratamento de saúde

A informação foi confirmada a esta coluna de Splash pela Comunicação da Globo, que disse ainda que a internação já estava prevista como parte do tratamento, e que a previsão de alta é para amanhã. O hospital em que Gloria Maria foi internada não foi divulgado pela emissora.

Em dezembro, a Globo informou, por meio de nota, que a apresentadora dava prosseguimento a um tratamento de saúde e que retornaria ao Globo Repórter neste ano. “Glória Maria está dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno ao trabalho em 2023”, informou na época. A emissora reafirma que a previsão de retorno dela é em 2023.

Ela também não participou da Retrospectiva 2022 da Globo ao lado de Sandra Annemberg.

É a segunda vez que a apresentadora deixa o comando do jornalístico para cuidar da saúde. Em 2019, ela foi diagnosticada com um câncer no cérebro e precisou de uma licença.

O problema de saúde foi descoberto após a jornalista se sentir mal e realizar uma ressonância magnética.

À época, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência para a retirada de uma “lesão expansiva cerebral”, no Hospital Copa Star, Rio de Janeiro. O tumor foi “removido totalmente” e a jornalista voltou para casa dias depois.

Em 2020, Glória escreveu um texto no Instagram em homenagem ao neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, responsável pelo procedimento cirúrgico. A publicação destacava a importância do médico na recuperação.

Ao longo do período de recuperação, a apresentadora também precisou passar por sessões de imunoterapia para a preservação da saúde. Em julho de 2021, ela comentou sobre o “ritual” por meio de texto no Instagram.

“Estou recuperada totalmente [do tumor no cérebro], mas até o fim do ano, mais ou menos, tenho que cumprir o ritual”, contou.

Primeiro afastamento e retorno

Recuperada, a jornalista voltou à apresentação do Globo Repórter em maio de 2021. Ao todo, ela ficou afastada da televisão por dois anos. Primeiramente por conta do tumor, e, depois, por causa da pandemia de covid-19.

No fim daquele ano, Glória Maria fez uma publicação dizendo que estava “inteira” e “ainda melhor do que antes”.

