Academia Stem da UEA realiza evento gratuito sobre inovações tecnológicas na Amazônia

Projeto está entre os 10 finalistas do Solve For Tomorrow Brasil pelo segundo ano consecutivo

Nos dias 10 e 11 de novembro, acontecerá a 2ª edição do Amazon Stem Academy Summit (ASAS 2022) no formato presencial (10) e on-line (11). O evento é gratuito, aberto ao público e reunirá importantes lideranças educacionais, professores, pesquisadores, empresários e representantes de instituições de ensino, tendo em vista fomentar o conhecimento científico de maneira criativa e inovadora, e pontuar o que há de mais moderno em prol dos cursos de engenharia.

Como participar?

Os interessados podem se inscrever no site oficial, onde também é possível conferir a programação completa: https://asas-stem.uea.edu.br/.

Com a temática ‘As Engenharias em Sintonia com o Futuro: Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação’, o ASAS trará rodas de conversa que vão tratar do desafio de comunicar e inserir tecnologia e inovação de forma sustentável junto ao dia a dia dos alunos de engenharia. O evento oferece certificado aos participantes, além de ser uma oportunidade para aqueles que querem aumentar o conhecimento científico e criar uma rede de conexão profissional.

De acordo com o professor do projeto Academia Stem e coordenador do Pilar Excelência, José Renato Santiago, o mercado é um espaço que está em constante processo de atualização, por isso, eventos como o ASAS são importantes para informar aos estudantes, ainda na universidade, o que é fundamental para se tornar um profissional promissor. “Ano passado trouxemos profissionais de outros lugares do Brasil e até de fora do país, o que pôde mostrar para os nossos alunos que a capacitação em engenharia possui, sim, um potencial competitivo cada vez mais presente”, informou o professor.

Essa é uma iniciativa do Pilar Excelência, segmento do projeto Academia Stem que acontece em parceria com a Samsung, e possui como principal objetivo reduzir as lacunas entre as demandas do mercado e os conhecimentos que compõem as formações dos cursos de engenharia e, assim, contribuir ainda mais em prol da formação dos estudantes de engenharia da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA) para a carreira profissional.

Sobre o projeto

O projeto Academia Stem é voltado à capacitação e formação profissional dos estudantes, buscando desenvolver, potencializar e divulgar as áreas de Engenharia de Automação e Controle, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Produção e Sistemas de Informação. O projeto conta a parceria da Samsung, usando recursos da Lei de Informática para a Amazônia Ocidental (Lei Federal nº 8.387/1991), estando sua divulgação de acordo com o previsto no artigo 39.º do Decreto nº 10.521/2020.

Com informações da UEA