Exames e outros serviços de saúde são ampliados na Policlínica Gilberto Mestrinho

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), retomou o serviço de odontologia da Policlínica Governador Gilberto Mestrinho (PGGM), além dos atendimentos oftalmológicos na unidade, que voltam a ser disponibilizados para a população. A policlínica também dispõe de um novo aparelho de eletroneuromiografia, que possibilita a realização de exame inédito na rede pública de saúde do Amazonas, na área de neurologia.

Para o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, a retomada dos serviços é um avanço que deve ser celebrado. Ele destaca o resultado positivo da parceria com o Corpo de Bombeiros para a gestão da unidade de saúde.

“Essa tem sido uma parceria muito promissora e que vem dando certo. Com esses serviços de odontologia e oftalmologia retomando, a população consegue buscar iniciar os tratamentos necessários de forma mais fácil e ágil. É um trabalho que reúne esforços para que mais pessoas sejam atendidas com qualidade. Essa é a marca do governador Wilson Lima, a preocupação em oferecer a melhor assistência à população”, disse o secretário.

O serviço de odontologia retoma os serviços com a sala com estrutura revitalizada, além de novos equipamentos e insumos, disponibilizados pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), com quatro profissionais. Para o início das atividades, serão disponibilizados, inicialmente, os atendimentos nas especialidades de periodontia, cirurgia oral menor e periodontia.

Os atendimentos oftalmológicos retornam na PGGM, após um período de suspensão, e voltam a ofertar o serviço com capacidade de identificar as principais doenças oculares e iniciar o tratamento. A estimativa é que sejam disponibilizadas 320 vagas de atendimento em odontologia e 140 em oftalmologia, por mês.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, acompanhou a entrega dos novos serviços de odontologia, oftalmologia e exames. Ele destacou que o Governo do Estado tem investido pesado na área da saúde, levando assim mais dignidade à população, e a PGGM é um exemplo desse investimento.

Exames

Foi inaugurado ainda o aparelho de eletroneuromiografia para o serviço de neurologia da unidade. O equipamento será utilizado no diagnóstico de lesões no sistema nervoso periférico, exame inédito realizado na rede pública de saúde do Amazonas. Por meio do exame de eletroneuromiografia, é possível avaliar o funcionamento das fibras nervosas que comandam a sensibilidade, a motricidade e a integração dos músculos com os nervos do seu organismo.

Dessa forma, o profissional de neurologia pode avaliar o funcionamento integrado do sistema nervoso periférico, parte do organismo que transmite sinais entre as suas diferentes partes e coordena as ações voluntárias (como correr, falar e andar) e involuntárias (respiração, digestão, batimentos cardíacos, entre outras) do corpo humano.

Acesso

Para realizar consulta oftalmológica, odontológica ou qualquer outro atendimento especializado na policlínica ou nas demais unidades ambulatoriais da rede estadual de saúde, é necessário primeiramente procurar um clínico geral.

O acesso para atendimento ambulatorial é sempre por uma Unidade Básica de Saúde (UBS), na qual o usuário recebe encaminhamento médico para inserir no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) e aguarda o agendamento. Depois disso, o paciente será encaminhado para uma policlínica ou outra unidade que ofereça o atendimento especializado em oftalmologia, odontológico ou neurologia, conforme data do agendamento.

Com informações da Policlínica Gilberto Mestrinho