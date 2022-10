Wilson promete destinar R$ 1 bilhão em crédito, com prioridade para pequenos negócios

Proposta de Wilson Lima para o próximo mandato é dobrar o volume de crédito que, em pouco mais de três anos, já superou R$ 470 milhões

Ao longo dos próximos quatro anos, o governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), prometeu destinar R$ 1 bilhão em crédito para fomentar a economia e gerar empregos, conforme Plano de Governo para o novo mandato. Cerca de 60% dos recursos serão destinados ao microcrédito, com limites de até R$ 21 mil. Empreendedores do setor primário, turístico e de negócios de base tecnológica terão prioridade.

A estimativa é que a injeção de recursos por meio da oferta de crédito ajude a criar e manter 255 mil ocupações econômicas, gerando renda. “A nossa prioridade continuará sendo o combate à fome e ações para geração de empregos. E a oferta de crédito é fundamental nesse processo de fomentar o empreendedorismo, gerar emprego e renda”, ressalta Wilson Lima, ao destacar que, em pouco mais de três anos de governo, já destinou R$ 472 milhões em crédito.

Das mais de 49 mil operações de crédito realizadas no governo Wilson Lima, mais de 41 mil foram voltadas ao microcrédito, que reforçaram os pequenos negócios ajudando a criar e manter cerca de 123 mil ocupações.

A oferta de crédito também vai contemplar a abertura de uma linha de financiamento de R$ 85 milhões para estimular o uso de Gás Natural Veicular. O objetivo é fomentar o mercado do GNV, como alternativa de combustível limpo e mais barato, fazendo com que também sejam ampliadas as oficinas convertedoras de veículos e de postos que ofereçam esse combustível.

Com informações da assessoria