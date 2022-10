Wilson Lima supera Eduardo Braga e é reeleito governador do Amazonas no 2º turno

Com 90,69% das urnas eletrônicas apuradas, ele recebeu 958.323 votos, que representa 56,99% dos votos válidos.

Wilson Lima, do União Brasil, foi reeleito governador do Amazonas em segundo turno, hoje (30). Com 90,69% das urnas eletrônicas apuradas, ele recebeu 958.323 votos, que representa 56,99% dos votos válidos, enquanto Eduardo Braga (MDB) teve 723.282 votos, um total de 43,01%).

Wilson Lima teve a preferência dos votos também no primeiro turno das eleições, que ocorreu no domingo (7). Na ocasião, ele teve mais de 42% dos votos, enquanto o oponente, finalizou com 21%.

Quem é Wilson Lima

Wilson Miranda Lima (União) tem 46 anos, é casado e nasceu na cidade de Santarém, no Pará. Ele é o atual governador do estado do Amazonas, tem Tadeu de Souza (Avante) como vice e concorreu à reeleição pela coligação Aqui é Trabalho (Republicanos / PP / PTB / PSC / PL / PRTB / PMN / União / Patriota /Avante).

Com informações do G1