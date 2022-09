Wilson Lima recebe apoio de grupos de jogos eletrônicos e anuncia campeonato para 2023

Governador falou aos jovens sobre projetos como o Conecta Amazonas

Candidato à reeleição para o segundo mandato como governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) recebeu o apoio de jovens que integram grupos de jogos eletrônicos do estado. Em reunião com equipes que fazem parte da Federação Amazonense de E-Sports (Faesp), na noite de ontem (14), de setembro, Wilson assumiu compromissos para fomentar e impulsionar o segmento.

“A gente está agora no processo de implantação da tecnologia 5G e eu estou muito otimista. Vou colocar, a partir do ano que vem, internet gratuita nas 30 principais comunidades do estado. Quero conversar para ver como a gente monta um centro de treinamento para essa galera, vou trabalhar para que isso aconteça”, afirmou Wilson.

O governador também anunciou que vai incentivar a realização de um campeonato amazonense de jogos eletrônicos, nos moldes da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), uma das maiores competições online do mundo.

“O Governo vai entrar para bancar junto com a iniciativa privada, vou falar com parceiros do Distrito Industrial para que eles entrem também como patrocinadores”, ressaltou Wilson.

No evento, que contou com a presença de equipes da capital e do interior do Amazonas, Wilson Lima esteve acompanhado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima; e da deputada estadual e candidata à reeleição Alessandra Campêlo (PSC).

“O governador Wilson Lima não acredita só nos jogos eletrônicos, ele acredita na juventude, no potencial de cada um de vocês”, disse Alessandra aos ciber atletas.

Incentivo aos e-sports

Em julho deste ano Wilson apoiou a realização do Amazon Tecnogame, o maior campeonato de jogos eletrônicos das regiões Norte e Nordeste do Brasil, realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques.

O evento reuniu os amantes e fãs dos e-sports para dois dias de intensa imersão no mundo geek em uma mega estrutura por onde passaram mais de 17 mil pessoas de todas as faixas etárias.

“O governador Wilson Lima foi pioneiro ao acreditar no e-sports, comprou a ideia dos jogos eletrônicos e abraça essa juventude que poderia estar ociosa, perdida na marginalidade, no tráfico. Esse apoio que ele nos deu no Amazon Tecnogame, que foi um evento lindo, pudemos estender até para times do interior, para que pudessem participar, isso é muito legal. Ele é o cara que está comprando a ideia, ajudando o jovem que está na periferia, dando oportunidade através desses eventos”, celebrou Bruno Rodrigues, que integra a diretoria da Faesp.

Ações para a juventude

Wilson Lima tirou do papel um sonho de anos dos estudantes, o Passe Livre Estudantil, em parceria com a prefeitura de Manaus. A parceria também permitiu que não houvesse reajuste da tarifa da passagem de ônibus.

O governador incentiva os jovens com a Educação Empreendedora, uma parceria com o Sebrae. O projeto visa estimular o conhecimento sobre negócios, a leitura sobre mercados e promove a Feira do Estudante Empreendedor, segundo documento divulgado pela assessoria da campanha.

No próximo governo, Wilson Lima afirma que vai aumentar a oferta do Ensino Médio articulado com o ensino tecnológico por meio do projeto Da Escola para o Trabalho.

Os estudantes da rede estadual aprovados na disciplina de legislação nas escolas em que é realizado o projeto CNH nas Escolas serão beneficiados, também, com o projeto CNH Social. Esse projeto possibilita a emissão da Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente.

O CNH nas Escolas já traz aos estudantes uma economia de R$ 500 no processo de obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação. Os estudantes têm aulas de legislação de trânsito com uma carga horária maior que nas autoescolas, ministradas ao longo dos 2º e 3º anos do Ensino Médio.

Wilson Lima revitalizou campos e espaços de esporte e lazer de Manaus. Nestes locais são oferecidas atividades gratuitas nas modalidades de futsal, vôlei, futebol, jiu-jitsu, basquete, handebol, atletismo e luta olímpica por meio do Pelci (Projeto Esporte e Lazer na Capital), revela o relatório.

Com informações da assessoria