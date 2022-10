Wilson Lima promete manter prioridade para projetos de proteção ao futuro das crianças

Candidato à reeleição anuncia ampliação de ações como o Pelci, que atende mais de sete mil crianças e adolescentes com atividades socioesportivas

O governo de Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, tem dado atenção especial às crianças em projetos desenvolvidos nas áreas de saúde, educação, esporte e cultura. Entre os avanços, a reforma e ampliação do atendimento nos Caics, que agora oferecem, além da pediatria, mais seis especialidades médicas.

Com a reforma dos Caics, as unidades passaram a oferecer consultas em especialidades como neurologia, ortopedia, psiquiatria e endocrinologia. Também foi ampliada a oferta de ensino de tempo integral, com a inauguração de 12 novos Cetis na capital e no interior, em apenas três anos e meio de gestão.

Na área de esporte e lazer, destaque para criação do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que já atende mais de sete mil crianças e adolescentes na capital em sete municípios do interior, com atividades socioesportivas. As atividades são realizadas nos campos de futebol revitalizados por Wilson Lima nas zonas norte, leste e oeste, além do espaço da Vila Olímpica, mostram dados de relatório divulgado pela assessoria da campanha.

Na área de cultura, foram implantadas Salas de Cultura e o Liceu Digital em mais sete municípios do interior, que receberam instrumentos musicais e materiais para implantação dos espaços.

“O nosso principal objetivo é que essas crianças tenham novas oportunidades, com mais educação de qualidade e com acesso a atividades esportivas e de cultura. Estamos buscando fazer o papel do Estado para ajudar na formação das nossas crianças e jovens”, disse o governador.

A servidora pública Regiania Lobo, 34, inscreveu o filho para participar de um dos núcleos do Pelci em Manaus. “Eu sou mãe, eu tenho uma criança de oito anos. E eu quero meu filho no esporte. Eu não quero meu filho na droga, eu quero ele no esporte”, ressaltou.

O Pelci oferece 10 modalidades esportivas, como vôlei, futebol, artes marciais, futsal e basquete. Em Manaus, as atividades ocorrem em 20 núcleos espalhados por diversas zonas da cidade e no interior a programação é desenvolvida nas cidades de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Envira, Humaitá, Codajás e Fonte Boa.

Reeleição

Para ampliar o apoio ao esporte para crianças e jovens, Wilson Lima afirma que vai revitalizar mais 21 complexos esportivos no Amazonas, além de ampliar as modalidades esportivas do projeto Campeões da Vila, que funciona dentro da Vila Olímpica de Manaus e, a partir de 2023, terá o quantitativo de modalidades ampliadas com a oferta de aulas gratuitas de natação, arco e flecha e kart.

O segundo mandato de Wilson Lima também vai contemplar a interação cultural com a rede de ensino por meio da formação em arte e cultura de alunos e professores. Ao longo dos próximos quatro anos, unidades administrativas do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro serão implantadas em calhas ou regiões estratégicas, expandindo o atendimento que atualmente acontece em Manaus, Parintins e Envira que já possuem unidades físicas.

Com informações da assessoria