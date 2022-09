Wilson Lima percorre ruas de Alvarães e destaca avanços nas áreas social e da educação

Candidato à reeleição renovou compromissos com a população da cidade, onde realizou caminhada e comício

Seguindo a agenda de campanha ontem (9), o governador Wilson Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, desembarcou no município de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus), onde foi recebido pela população e pelo prefeito Lucenildo Macedo.

Depois de caminhar pelas ruas da cidade, Wilson Lima falou aos moradores sobre avanços como o Auxílio Estadual pago a famílias em situação de vulnerabilidade e investimentos na área da educação. Ele destacou que, apesar das dificuldades enfrentadas, seu governo está trabalhando para promover o desenvolvimento do estado e da população dos municípios.

“Eu estou vindo ao município de Alvarães para fazer uma prestação de contas. Nós passamos, nesse Governo, por muitas dificuldades, enfrentamos a maior pandemia e a maior enchente de todos os tempos”, disse Wilson Lima, que também esteve no município de Coari na manhã de ontem.

“Conseguimos pagar o maior abono Fundeb de todos os tempos; entregar o Auxílio Estadual permanente para 300 mil famílias no Amazonas, e aqui no município de Alvarães as famílias que mais precisam também recebem”, acrescentou.

O Auxílio Estadual permanente chega a 1.156 famílias de Alvarães, movimentando R$ 173 mil mensais no comércio do município. Na educação, além do pagamento do abono do Fundeb, de até R$ 37,8 mil para professores e pessoal administrativo, o governo Wilson Lima revitalizou quatro escolas do município, que atendem 2 mil alunos.

Para Alvarães, na calha do Médio Solimões, Wilson Lima também destinou mais de R$ 11 milhões para obras que estão em andamento, como a pavimentação de 7 quilômetros de ruas da sede, implantação da iluminação pública em LED, recuperação de ramais e vicinais, além da construção do estádio de futebol Caiçarão, segundo documento divulgado pela assessoria da campanha.

Mais de R$ 25 milhões foram repassados à Prefeitura de Alvarães para melhorar a saúde. Os recursos ajudaram a pagar pessoal, medicamentos, insumos e novos equipamentos para o hospital da cidade, mostram dados do documento divulgado pela assessoria do candidato.

