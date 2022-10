Wilson Lima ouve demandas de fabricantes de condicionadores de ar, setor que emprega 30 mil no AM

O candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), ouviu, nesta terça-feira (18), demandas de representantes da indústria de condicionadores de ar que, no estado, reúne 14 fábricas e gera 30 mil empregos diretos e indiretos.

“A gente tem feito uma visita às fábricas do Distrito Industrial, ouvindo investidores para encontrar os melhores caminhos que a gente precisa seguir para garantir a competitividade das empresas instaladas aqui e manter os empregos que elas geram”, disse o governador.

Wilson estava acompanhado do candidato à vice-governador, Tadeu de Souza, e almoçou com funcionários e representantes da Midea Group, uma das empresas instadas no Polo Industrial de Manaus.

O encontro contou com a presença do presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Jorge Nascimento.

“Foram colocadas aqui algumas situações relativas à questão do PPB (Processo Produtivo Básico), algumas normas que podem ser aprimoradas para que as empresas tenham condições de empregar mais pessoas, que possam se adequar à legislação ambiental e outras exigências que são importantes para manter a competitividade dessas empresas e manter a geração de empregos”, disse Wilson.

No encontro, os empresários agradeceram Wilson por ter renovado a política de incentivos fiscais estaduais para a Zona Franca de Manaus (ZFM) sem aumento de carga tributária. Com isso, os benefícios tributários das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) estão garantidos até o ano de 2032. A medida é importante para manter os empregos e novos investimentos no Amazonas.