Wilson Lima e David Almeida renovam parceria e firmam aliança para 2024

As duas maiores lideranças políticas do Amazonas, o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, selaram a continuidade da parceria que proporciona grandes investimentos na capital amazonense. Além disso, firmaram a aliança para as eleições de 2024, importante passo da trajetória política de ambos, que representam a renovação política no Estado.

No almoço ocorrido nesta quarta-feira, dia 28, Wilson Lima assumiu o compromisso de apoiar a reeleição de David Almeida, daqui a dois anos, com o governador indicando o vice do prefeito na futura disputa pela reeleição municipal. Nas eleições deste ano, de 2022, Almeida indicou o vice de Wilson, o procurador do Estado Tadeu de Souza, chapa que se sagrou vitoriosa nas urnas e garantiu um novo mandato ao governador.

Com a parceria renovada, projetos e programas como o Passe Livre Estudantil, Asfalta Manaus e a reforma de feiras e mercados seguem firme no novo ano. Eles se somam a um grande pacote de obras que o prefeito começa a lançar na próxima segunda-feira, e com a presença do governador. No primeiro dia útil de 2023, David Almeida dá a ordem de serviço para a construção do viaduto da bola do Produtor, uma das grandes obras da Prefeitura em 2023.

