Wilson Lima e David Almeida elegem quase metade da Aleam: 10 deputados estaduais

O governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, conseguiram emplacar as duas maiores bancadas da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) para 2023. O União Brasil, liderado por Wilson, elegeu seis deputados. Já o Avante, presidido no Amazonas por Almeida, garantiu quatro cadeiras no parlamento estadual.

A força dos dois políticos consolida a aliança formada para as eleições deste ano, que tem Wilson como candidato à reeleição e Tadeu de Souza, indicado por Almeida, como candidato a vice. Nas eleições deste 2 de outubro, o governador largou na frente para o segundo turno, com 42,8% dos votos, contra 21% do segundo colocado, Eduardo Braga (MDB).

Os eleitos pelo União Brasil para a Aleam: Roberto Cidade e Joana Darc, os dois mais votados do pleito; Dr. George Lins; Thiago Abrahim; Adjuto Afonso; e Mário César Filho. Pelo Avante: Abdala Fraxe; Daniel Almeida, irmão do prefeito de Manaus; Mayra Dias; e Wanderley Monteiro.