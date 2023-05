Wilson Lima atualiza vacina contra Influenza e Covid e convida população a se imunizar

Governador do Amazonas recebeu a vacina bivalente e contra a Influenza na UBS Leonor de Freitas, na zona oeste de Manaus

O governador Wilson Lima recebeu hoje (19), as vacinas contra a Influenza – imunizante que já está disponível para todos os públicos – e a bivalente contra a Covid-19 – para pessoas com 18 anos ou mais. Na ocasião, o governador aproveitou para convidar a população para atualizar o esquema vacinal.

“Nós estamos agora em um momento de transição, saindo do período chuvoso e iniciando o período de estiagem. Então, é comum que aumentem as síndromes respiratórias, daí a necessidade de todo mundo fazer a sua vacinação, sobretudo aquelas pessoas que estão nos grupos de risco“, alertou o governador, que esteve na Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonor de Freitas, bairro Compensa, zona oeste, próximo à sede do Governo do Estado.

Além da liberação da vacina contra a Influenza para todos os públicos acima de seis meses e da bivalente contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais, neste sábado (20/05), acontece o “Dia D” da campanha nacional de multivacinação, que busca ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes contra diversas doenças.

“Então, aproveita, pega aí seu cartão de vacinação, a sua carteira de identidade, procura um posto de saúde mais próximo. A vacina é gratuita, todos têm acesso à vacinação, se não tiver um posto próximo da sua casa, entra no site da Prefeitura, entra no site do Governo do Estado para pegar as informações, mas não deixe de se vacinar”, ressaltou Wilson Lima.

Multivacinação

Na capital do Amazonas, o “Dia D” vai contar com 229 salas de vacina em toda a cidade, abertas das 8h às 16h, com equipes de saúde coordenadas pelo Município, presentes em pontos estratégicos de cada zona, como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), igrejas, escolas, estabelecimentos comerciais e associações comunitárias.

A campanha de multivacinação tem como público-alvo todos os bebês, crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos de idade, que devem estar acompanhados de responsáveis com 18 anos ou mais. O calendário básico prevê 18 imunizantes para esse público, sendo necessário levar a caderneta de vacinação para que sejam avaliadas quais doses devem ser aplicadas.

Covid-19

Conforme último boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), na quarta-feira (17/05), a situação semanal da Covid-19, que compreende de 07/05 a 13/05, registra o diagnóstico de 121 novos casos, totalizando 636.530 casos da doença e 14.474 mortes no estado.

Conforme os dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI), 9.113.038 doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o estado até a quarta-feira (17/05), sendo 3.430.374 de primeira dose, 2.898.931 de segunda dose, 77.475 com dose única, 1.816.387 de 1ª dose de reforço, 738.134 de 2ª dose de reforço, 7.475 de dose adicional para os imunossuprimidos e 144.262 doses de vacina bivalente.

Com informações da Secom