Wilson Lima anuncia Museu dos Bois e infraestrutura turística como prioridades no setor

O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), afirmou que vai fortalecer o turismo como uma das matrizes econômicas do estado no seu segundo mandato. O trabalho está detalhado no seu Plano de Governo e entre as prioridades estão o investimento em infraestrutura, o ordenamento do setor, a capacitação e a promoção do Amazonas como destino turístico.

Na área de infraestrutura, Wilson Lima vai revitalizar orlas de cidades com potencial turístico e ampliar investimentos na reforma de aeroportos municipais, como os de Maués, São Gabriel da Cachoeira, Borba e Humaitá. Além disso, Wilson já vem trabalhando na ampliação da oferta de voos no interior, incentivando companhias a abrirem novas rotas com a redução do ICMS sobre o combustível de aviação.

O investimento em infraestrutura inclui a melhoria da sinalização turística e da acessibilidade nos pontos turísticos. Entre os novos equipamentos turísticos previstos, está a entrega do Museu dos Bois, em Parintins, e a construção do Parque Encontro das Águas, que será feito em parceria com a Prefeitura de Manaus.

Para o ordenamento da atividade turística, a meta é dobrar o número de estabelecimentos regularizados na Cadastur e apoiar a organização de comunidades e prestadores de serviços nos municípios, além de auxiliar as prefeituras na elaboração e execução de planos municipais de turismo.

“O Amazonas tem riquezas naturais com grande potencial para atrair turistas de todo o mundo. E nós estamos desenvolvendo um trabalho em parceria com instituições técnicas e a iniciativa privada para identificar e desenvolver esse potencial, porque o turismo é uma atividade econômica que gera muito emprego e renda. E esse trabalho será fortalecido”, ressalta Wilson.

Ampliar a capacitação de trabalhadores e operadores do setor também faz parte do plano de governo de Wilson para o próximo mandato, com a expansão de projetos com o Workshop Bem Receber, que iniciou neste ano com a qualificação de 850 prestadores de serviços turísticos de Parintins, que receberam capacitação para oferecer um melhor atendimento no Festival Folclórico de Parintins.

Promoção

Para promover o potencial turístico do Amazonas estão previstas ações como a ampliação da divulgação e marketing do estado no mercado nacional e internacional; e a atração de eventos com público de elevado potencial de gastos. Também prevê novas articulações para ampliar a oferta de voos nacional e internacionais no Amazonas que, no governo Wilson, já vem acontecendo, a exemplo da retomada de voo de Manaus para os Estados Unidos.

