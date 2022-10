Wilson Lima agradece apoio e renova compromissos com a população de Coari e Barcelos

Governador, candidato à reeleição, fez carreata e comício nos municípios neste domingo

O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), esteve hoje (16), nas cidades de Coari e Barcelos para agradecer os votos do primeiro turno e renovar compromissos com a população. Ele destacou avanços do seu governo como o Prato Cheio e a implantação de UTIs no interior do estado.

Nas duas cidades Wilson Lima promoveu carretas e reuniu multidões para conversar com os eleitores. “Nós estamos fazendo uma caminhada muito bonita, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou. E a cada dia que passa mais gente se junta a essa caminhada. Isso me aumenta muito a responsabilidade de continuar trabalhando para melhorar a vida de quem tanto precisa”, disse Wilson Lima em Coari, ao lado do prefeito Kleiton Pinheiro.

Em Coari, Wilson Lima fortaleceu o combate à insegurança alimentar com a inauguração de uma cozinha do programa Prato Cheio, que garante 9.600 refeições por mês para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com investimento de mais de R$ 1,9 milhão, Coari ganhou a primeira unidade descentralizada do Hemoam no interior do estado. Além disso, Wilson Lima repassou mais de R$ 58 milhões para a Prefeitura investir na melhoria dos serviços de saúde da cidade.

Ainda neste ano, Coari vai iniciar a substituição das lâmpadas antigas a vapor, de mercúrio e mistas por luminárias modernas de LED, mais eficientes e econômicas, melhorando também a segurança da população, que passa a contar com ruas melhor iluminadas.

Barcelos

Durante passagem pela cidade de Barcelos, Wilson Lima agradeceu os votos da população e afirmou que irá asfaltar todas as ruas da cidade. “Já estou com o projeto pronto para que a gente inicie o mais breve possível. Um compromisso que eu assumo eu cumpro. Assim como eu fiz em Parintins, assim como eu estou fazendo lá em Tabatinga e em praticamente todos os municípios do estado do Amazonas”, destacou o governador.

Para fomentar o turismo em Barcelos, conhecida como a capital brasileira da pesca esportiva, Wilson Lima reformou e ampliou o terminal de passageiros do aeroporto da cidade, com investimento de R$ 2,4 milhões. Ao todo, o governo Wilson Lima já investiu mais de R$ 21 milhões em obras na cidade. No segundo mandato, o governador vai construir um porto flutuante na comunidade Moura.

Para a saúde, foram mais de R$ 14 milhões utilizados na compra de equipamentos, insumos e medicamentos para o hospital de Barcelos. Para gerar renda, foram liberados R$ 4,5 milhões em crédito da Afeam, que ajudaram a manter ou criar 2.616 ocupações econômicas.

Com informações da assessoria