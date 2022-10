Wilson declara gratidão a Manaus e comemora parcerias que melhoram a vida das pessoas

Ao lado de David Almeida, Wilson destacou avanços como o passe livre estudantil, Asfalta Manaus e reforma de mercados e feiras

Na manhã do aniversário de 353 anos de Manaus, hoje (24), o governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), declarou que o sentimento é de gratidão pela cidade que lhe deu muitas oportunidades.

Ao lado do prefeito de Manaus, David Almeida, ele comemorou um ano de parceria com a Prefeitura da capital, que tem permitido avanços históricos como o passe livre estudantil, o asfaltamento de 10 mil ruas e a reforma de 36 mercados e feiras.

Wilson e David se encontraram para um café da manhã, no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus, e destacaram a importância do trabalho em parceria.

“Além do aniversário de Manaus estamos comemorando um ano da parceria com a prefeitura. E resultado disso é que nós estamos reformando as feiras, temos o Asfalta Manaus, estamos pavimentando 10 mil ruas, temos o passe livre estudantil que alivia o orçamento das famílias”, disse Wilson Lima ao lembrar do termo de compromisso, assinado pelo governador e o prefeito no dia 24 de outubro do ano passado, que resultou no pacote de investimentos de R$ 580 milhões do Estado em projetos na capital.

Wilson Lima também agradeceu o acolhimento que recebe desde que chegou a Manaus, vindo do Pará. “Eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Manaus que me deu muitas oportunidades. Essa é uma cidade que abraça todo mundo que vem em busca de dias melhores. Não poderia ser outro o meu sentimento por essa terra que não seja o de gratidão”, disse.

Além do Asfalta Manaus, a reforma de feiras e mercados e o passe livre estudantil para alunos da rede pública de Manaus, a parceria com a Prefeitura contempla a construção de um novo Terminal Rodoviário de Manaus; a aquisição de ônibus elétricos para a capital; a construção dos complexos viários da Rotatória do Produtor, na zona leste, e da avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres) com a Barão do Rio Branco, na zona norte; e a requalificação viária na Efigênio Sales, na zona centro-sul.

“Hoje completa um ano da parceria da Prefeitura de Manaus com o Governo do Estado. Em um ano, vocês viram as mudanças que aconteceram quando dois homens públicos se juntam para fazer o bem. Quem ganha é o povo. E essa parceria tem feito bem à cidade de Manaus e essa parceria vai continuar. E eu acredito que novas ações e novos investimentos virão, e que Manaus vai continuar crescendo, prosperando e se desenvolvendo”, disse o prefeito David Almeida.

Com informações da assessoria