Warner lança em junho, canal só de novelas para bater de frente com o Viva na TV paga

De olho na popularidade das novelas na América Latina, a Warner Bros. Discovery vai lançar em 26 de junho um canal de TV paga somente com tramas estrangeiras. É o TNT Novelas, que vai estrear com folhetins turcos e mexicanos que já estão no catálogo do streaming HBO Max. A programadora busca tramas brasileiras para cumprir a cota de conteúdo nacional.

Procurada pelo Notícias da TV, a assessoria da Warner Bros. Discovery confirmou o novo canal. O TNT Novelas vai ocupar o lugar do TBS, dedicado a filmes e produções de humor. Com isso, o TNT Novelas estará nas maiores operadoras do país. Entre elas, Claro e Sky, que detêm juntas cerca de 80% do mercado de assinantes no Brasil.

O canal será lançado também nos outros países da América Latina, como Argentina, Colômbia e Chile. No Brasil, o TNT Novelas será o primeiro grande concorrente do Viva, que exibe novelas e programas antigos da Globo desde 2010.

Atualmente, o Viva é o canal pago mais visto do Brasil. Em abril, por exemplo, ocupou o primeiro lugar geral com as reprises de tramas clássicas em seus cinco horários fixos. Hoje, são reexibidas Força de um Desejo (1999), Bambolê (1984), Senhora do Destino (2004), A Sucessora (1978) e Coração de Estudante (2002).

A coluna apurou que a Warner negocia tramas brasileiras para exibir em horário nobre com outras emissoras que não a Globo. Além de um atrativo a mais para o público, a aquisição serviria para cumprir a cota de conteúdo nacional que um canal estrangeiro no Brasil é obrigado a exibir.

Vale lembrar que, ainda neste ano, a Warner começa a produção da novela Beleza Fatal, escrita por Raphael Montes e dirigida por Maria de Médicis, com Camila Pitanga e Murilo Rosa nos papéis principais.

Duas novelas turcas já estão confirmadas na programação do TNT Novelas. A primeira é Será Isso Amor?, exibida entre 2010 e 2013 e que conta com 160 capítulos. No ano passado, ela foi uma das campeãs de visualizações na HBO Max. A segunda é Um Milagre, versão da série The Good Doctor, com 85 episódios.

Com informações do Notícias da TV / Uol