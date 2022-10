Votos de Coari atrasam apuração e resultados de deputados federais ainda não são oficiais

O atraso na contagem dos votos em papel de uma seção eleitoral de Coari impede a conclusão da apuração das eleições de 2022 no Brasil.

Sem a conclusão da contagem, ainda não há resultado oficial sobre a Bancada do Amazonas da Câmara dos Deputados, pois não é possível definir quais são os 8 deputados federais eleitos pelo estado.

Segundo a Justiça Eleitoral do Amazonas, a urna de uma seção de Coari, a 450 km de Manaus, apresentou problemas e teve de ser substituída por voto em papel.

A seção fica e um canavial na zona rural e, com o acesso difícil, a urna de lona com os votos em papel demora a chegar à sede do município, onde é feita a contagem.

Além dessa seção, outras 9 seções no exterior ainda não haviam sido concluídas até a última atualização desta reportagem.

Os eleitores no exterior, entretanto, votam apenas para presidente da República e o número de votos contidos nessas seções faltantes não alteram o resultado do 1º turno para esse cargo – Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) passaram para o 2º turno.

Com informações do G1