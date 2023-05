Vítima de Daniel Alves tem imagem divulgada e estuda entrar na Justiça

A vítima de Daniel Alves, no caso de estupro ocorrido no dia 30 de dezembro do ano passado, estuda entrar com uma ação judicial contra um programa de televisão da emissora rede 8TV, que veiculou imagens dela momentos antes da agressão sexual.

Em comunicado nesta quinta-feira (25), a advogada Ester García, criticou que a publicação das imagens se tratam de uma “pixelização mais do que duvidosa”, trazendo “danos irreparáveis” para o seu cliente.

A defesa ainda alega que, além de ser “ética e moralmente reprovável seu vazamento, emissão e publicação”, poderia configurar infrações, tanto criminais quanto civis.

A advogada afirmou que estuda tomar medidas legais contra o programa, ao qual criticou a falta de “capacitação sobre o direito à integridade moral das vítimas de violência”.

Daniel Alves permanece preso desde 20 de janeiro. Até agora, tanto o chefe do Tribunal de Instrução 15 de Barcelona quanto o Tribunal de Barcelona rejeitaram recursos individuais de sua defesa, que exigiu sua libertação enquanto aguardava julgamento.