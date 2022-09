Vídeo de Arthur Neto voltado a crianças viraliza com mais de 170 mil acessos no YouTube

Além da peça destinada ao público infantil, a campanha digital de Arthur Neto para o Senado já soma mais de 12 milhões de acessos em números totais nas mídias sociais

“Oi, tio Arthur, pode deixar, a gente vai te proteger. Quanto mais você tiver seguro, mais seguro o meu futuro vai ser”, diz trecho de uma das propagandas eleitorais em forma de desenho e musical com vozes infantis do candidato ao Senado pela federação PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio Neto. O vídeo, publicado durante a semana nas mídias sociais do político tucano, já soma mais de 170 mil acessos apenas no YouTube.

Querido pelas crianças por onde passa, Arthur costuma brincar que elas são ‘seguranças’ dele nas agendas de campanha e fazem um acordo de serem ‘amiguinhos para sempre’. “As crianças são o nosso futuro e cuidar delas no presente é um dever, não apenas de seus pais ou responsáveis, mas dos governantes, afinal serão elas o reflexo de uma sociedade mais justa e igualitária, de um Brasil e de um Amazonas mais próspero”, afirmou Arthur.

Em pouco tempo, além dos números que chamam atenção, o conteúdo viralizou e foi bem aceito pelos internautas. “Arthur sempre sendo atencioso com as crianças, é lindo”, comentou Adriana Guedes na plataforma de vídeos. “As crianças já deram o recado, no dia 2 é 451”, escreveu Cleberson Lima em outra rede social”. “Por um futuro melhor para nossas crianças #Arthur451”, completou Crys Saraiva.

Diariamente, os conteúdos digitais do ex-senador e ex-prefeito de Manaus alcançam, em média, 400 mil pessoas e, ao todo, somando Youtube, Facebook e Instagram, já são mais de 12 milhões de acessos em um mês de campanha do candidato ao Senado. “Isso é fruto de uma estratégia de comunicação e de um trabalho em equipe, claro, mas sem dúvida é resultado também do respeito que o Amazonas tem pelo Arthur e pelo seu legado de 45 anos de uma vida pública exemplar”, avaliou o marqueteiro Sabá Noronha.

O vídeo da animação, bem como as agendas diárias do ‘futuro senador do Amazonas’, como tratam alguns de seus seguidores, pode ser conferido nas redes sociais do candidato, por meio do @ArthurVirgilioNetoAM, e em dias alternados no horário eleitoral gratuito pelo rádio e televisão. “Pra senador, pode votar no tio Arthur que é inteligente e guerreiro. Vai, Amazonas, vai no 451, que o futuro vai ser bom pro estado inteiro”, conclui a peça.

O conteúdo pode ser acessado, incluindo o vídeo (Turma do 451, seguranças e amiguinhos do Tio Arthur), no endereço: https://youtu.be/k1fxMkniwvA

Com informações da assessoria