Venezuelana desmente fala de Bolsonaro sobre prostituição: ‘casa abrigava ação social’

Uma das venezuelanas mencionadas na visita de Jair Bolsonaro (PL) ao suposto prostíbulo em São Sebastião, rebateu a afirmação do presidente sobre ter encontrado adolescentes vindas da Venezuela “arrumadas para ganhar a vida”. A declaração foi dada a um podcast na última sexta-feira (15), momento em que também se referiu ao encontro com as jovens dizendo que “pintou um clima”.

Segundo a mulher, no dia em que o ex-capitão fez a visita, estava acontecendo uma ação social para refugiados no local. “Esse dia foi uma ação que acontecia na casa. Uma brasileira que fazia curso de estética vinha até aqui para fazer a prática do que estava aprendendo. Então, nós reuníamos um grupo de mulheres e era isso o que acontecia naquele dia”, declarou com exclusividade ao UOL a jovem que prefere não ser identificada.

O encontro ocorreu em 2021, em uma visita transmitida nas redes sociais do presidente. Nas imagens, Bolsonaro conversa com mulheres e aborda temas como o fim do isolamento social e as dificuldades na Venezuela. Não há qualquer menção sobre prostituição infantil durante a live.

Repercussão

Desde ontem (15), o trecho da entrevista em que Bolsonaro descreve um encontro com venezuelanas ‘entre 14 e 15 anos’ viralizou nas redes e se manteve nos trending topics até este domingo. O termo “pintou um clima”, utilizado pelo ex-capitão para descrever momento em que parou a moto e pediu para visitar a cada das meninas foi apontado como uma fala pedófila.

Nas redes, internautas questionam o teor do encontro e por quê o ex-capitão não denunciou o caso às autoridades na época.

Em defesa do pai, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou texto em que minimiza o caso como ‘uma fala mal colocada’: “Pegou uma fala mal colocada do presidente para lhe imputar uma fake news nojenta! Um pai com uma filha e duas netas! Bolsonaro sempre foi um ferrenho combatente da pedofilia”

