‘Vampirão’ vai estar na Sefaz nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (02/02), no período de 8h às 12h, a unidade móvel da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), mais conhecida como ‘Vampirão’, vai atender pessoas interessadas em doar sangue no estacionamento externo da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), localizado na Avenida André Araújo, nº 150, bairro do Aleixo, zona centro-sul.

A ação social, realizada numa parceria da Sefaz com a Fundação Hemoam, ocorre, tradicionalmente, nesse período próximo ao Carnaval, onde é registrado um aumento no número de acidentes e necessidade de transfusões de sangue.

A secretária Executiva para Assuntos Administrativos da Sefaz, Alana Valério, enfatizou que a ação é extensiva a todo cidadão a fim de atingir a meta da fundação o quanto antes. “A Secretaria de Fazenda cede o espaço e também realiza campanha de sensibilização junto aos servidores para a doação. No entanto, nem todos que desejam, estão aptos a doar. Em virtude disso, abrimos o espaço para que servidores públicos de outras instituições, contribuintes que venham até a Sefaz e, mesmo pessoas que circulem pelo local, nesta quinta-feira, possam realizar este gesto voluntário de solidariedade”, destacou Alana Valério.

Os interessados devem comparecer à Sefaz munidos de documento oficial de identificação com foto e estar dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para ser doador: