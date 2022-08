Vacinação contra a Covid estará disponível em 88 unidades da Prefeitura nesta semana

A Prefeitura de Manaus mantém as ações de vacinação contra a Covid-19 em 88 unidades de saúde nesta semana, de segunda a sexta-feira, 15/8 a 19/8. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estimula que a população reserve um tempo, em meio à rotina, para atualizar o esquema vacinal contra a doença, seja com a 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª dose do imunizante.

A subsecretária de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo, destacou que a Semsa já aplicou mais de 4,7 milhões de doses da vacina desde o início da campanha, em janeiro de 2021, e segue empenhada em facilitar o acesso da população aos imunizantes.

“A campanha de vacinação coordenada pela Semsa já avançou bastante, e conseguimos comprovar isso com a queda nos números de internações e mortes. Mas precisamos continuar alertas e, principalmente, com a vacinação em dia, pois elas são eficazes, seguras, e nossa principal arma no combate à pandemia”, afirmou Aldeniza.

A subsecretária informou que os usuários devem buscar os pontos de vacinação portando documento de identidade com foto e o cartão de vacina. Em caso de dúvida, a situação vacinal pode ser conferida, de forma individual, por meio da plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Horários

Durante a semana, os pontos de vacinação contra a Covid-19 funcionam em horários estratégicos, para que a campanha seja distribuída em todas as zonas geográficas da cidade.

Segundo Aldeniza, todas as unidades iniciam a imunização às 8h, e estendem os trabalhos até as 16h nas unidades de pequeno porte, até as 17h nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e até as 20h nas dez UBSs de horário ampliado. Os pontos estratégicos do Studio 5, zona Sul, e Shopping Phelippe Daou, zona Norte, operam das 9h às 16h.

A lista completa com os endereços e horários está no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e pode ser acessada diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19.

Vacinação infantil

Por conta de especificidades exigidas pelo Ministério da Saúde na administração da vacinação infantil, o público de 3 a 11 anos de idade deve ser levado a 46 unidades de referência para receber o imunizante. Os endereços também estão no link bit.ly/localvacinacovid19.

“Também estamos mobilizando os pais para a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e de Multivacinação, e o Ministério da Saúde deixou de exigir um intervalo entre as vacinas do calendário básica e a vacina contra a Covid-19, pois a segurança da administração conjunta já foi atestada. É importante que os responsáveis levem o cartão de vacina para que a situação individual possa ser analisada por nossas equipes”, orientou Aldeniza.

Com informações da Semsa