USF Balbina Mestrinho e laboratório Distrital Norte suspendem atividades a partir de hoje

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que serão suspensas, a partir desta segunda-feira, 30/1, as atividades da Unidade de Saúde da Família (USF) Balbina Mestrinho e do Laboratório Distrital Professor Manoel Bastos Lira, ambos localizados na rua Major Silvério J. Nery, nº 170, núcleo 3, bairro Cidade Nova, zona Norte. As duas unidades passarão por reforma, conforme o plano municipal de obras.

A Semsa orienta que os usuários procurem as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) N-09, ESF N-14, ESF N-50 e ESF N-51, localizadas nas proximidades, para inserção de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

Atendimentos médicos e de enfermagem e vacinação de rotina poderão ser acessados na USF Áugias Gadelha, USF Fátima Andrade e USF Arthur Virgílio Filho.

A profilaxia de raiva humana e consultas com pediatra serão direcionadas para a USF Arthur Virgílio, e com nutricionista, para a USF Sálvio Belota. O eletrocardiograma será disponibilizado na USF Áugias Gadelha, e o exame de ultrassonografia, na clínica da família Carlson Gracie.

Os servidores das unidades desativadas, assim como materiais e insumos, foram redirecionados para as unidades de apoio do Distrito de Saúde (Disa) Norte para garantir atendimento aos usuários durante o período de reforma.