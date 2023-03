Universidade Nilton Lins oferece atendimento psiquiátrico para idosos na Funati

A partir deste mês, os idosos da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati) passarão a contar com atendimento psiquiátrico-geriátrico gratuito, resultante da parceria entre a Universidade Nilton Lins, Governo do Estado e a instituição que é referência no ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde dos idosos.

Os atendimentos são realizados semanalmente na sede da Funati por seis médicos (sob supervisão dos professores Giulia Santoro e Pablo Gnutzmann), que atualmente participam do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da Nilton Lins, única instituição de ensino superior no Amazonas que oferta a especialidade.

De acordo com a médica e coordenadora de Residência Médica da Nilton Lins, Cláudia Chaves, o projeto é pioneiro por ser a primeira ação específica, e gratuita, para os idosos de Manaus.

Chaves também destaca que nesta faixa etária, os principais atendimentos em psicogeriatria são voltados para a Doença de Alzheimer e demências em geral, além de tratamentos para depressão, provocada principalmente pela solidão, abandono familiar e viuvez.

“Esta parceria é motivo de orgulho e condiz com a missão da Universidade Nilton Lins de atuar na formação diferenciada e qualificada dos futuros profissionais e também, de estar presente no cotidiano da sociedade, atuando de forma decisiva pela melhoria qualidade de vida da população, especialmente em uma área tão carente como a psiquiatria”, destacou Cláudia Chaves.

Com informações da assessoria