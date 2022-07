Unidades Móveis de Saúde da Prefeitura seguem com atendimento em diversos bairros

A Prefeitura de Manaus levou as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Móveis para novos pontos do bairro Tarumã, zona Oeste, e do conjunto Viver Melhor I, bairro Lago Azul, zona Norte. Gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), as UBSs Móveis funcionam de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que a UBS Móvel 02 iniciou o atendimento, na segunda-feira (11), no Centro de Tempo Integral (Ceti) Garcitylzo do Lago e Silva, na rua Hernandez, nº 199, bairro Tarumã. Já a UBS Móvel 01 foi instalada na rua Ararabóia, s/nº, conjunto Viver Melhor I, 2ª etapa, bairro Lago Azul, na última quarta-feira (6).

O atendimento da UBS Móvel 03 segue mantido nas dependências da Unidade de Saúde da Família (USF) Lindalva Damasceno (rua Sete, s/nº, bairro Tarumã-Açu), e a UBS Móvel 04 está em frente à Igreja Pentecostal da Reconciliação, na rua Planalto 3, s/nº, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste.

“Essas unidades são deslocadas a cada 15 dias para prestar serviços de saúde em vazios assistenciais, para garantir e facilitar a promoção à saúde dessas populações. A Semsa mantém o funcionamento desses serviços para democratizar e facilitar o acesso, conforme determina as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse o secretário.

As unidades móveis são coordenadas pelo Programa Saúde Manaus Itinerante e atendem com sistema de livre demanda. Os usuários devem apresentar um documento de identidade com foto, CPF e cartão do SUS.

De acordo com Djalma, os serviços ofertados são: coleta de exame preventivo, consultas em enfermagem e com clínico geral, dispensação de medicamentos, teste rápido de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e inserção ou consulta de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

Com informações da Semsa