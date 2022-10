União Brasil e Avante colocam tropa de choque nas ruas com mais de meio milhão de votos

O governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, já estão com a tropa de choque eleita do União Brasil e do Avante nas ruas, para a campanha de reeleição do governo neste segundo turno.

Os deputados estaduais e federal eleitos das duas legendas somam mais de meio milhão de votos conquistados nas urnas, no dia 2 de outubro.

As duas legendas, lideradas pelos dois governantes, fizeram as maiores bancadas da Assembleia Legislativa do Estado. O União, do governador, conquistou seis vagas; e o Avante, do prefeito, quatro. E para a Câmara Federal, o União também elegeu Saullo Vianna.

Wilson Lima disputa a reeleição, tendo como vice de chapa Tadeu de Souza, homem de confiança do prefeito de Manaus. Lima passou para o segundo turno com mais de 400 mil votos à frente do senador Eduardo Braga (MDB).

Em seus discursos, o prefeito tem pedido apoio da população a Braga, para que ele continue no Senado, cargo para o qual foi eleito em 2018. “Em um momento de tantos ataques à Zona Franca, o Amazonas precisa de Braga, mas em Brasília, defendendo o Amazonas”.

Tropa de choque eleita para a Assembleia Legislativa do Estado

União Brasil

Roberto Cidade – 105.510 votos

Joana Darc – 87.182 votos

George Lins – 44.520 votos

Thiago Abrahim – 31.731 votos

Adjuto Afonso – 26.341 votos

Mário César Filho – 22.309 votos

Avante

Abdala Fraxe – 46.287 votos

Daniel Almeida – 35.755 votos

Mayra Dias – 34.563 votos

Wanderley Monteiro – 17.787 votos

Eleito para a Câmara Federal

União Brasil

Saullo Vianna – 127.287 votos

