‘Um Gol Para Amazônia’ arrecada doações até domingo por áreas degradadas na região

O objetivo da campanha é recuperar 7 hectares de áreas na região amazônica com plantio de árvores

A campanha “Um Gol Para Amazônia” segue até o próximo domingo (18), com a meta de arrecadar doações para recuperar 7 hectares de áreas degradadas, o equivalente a 7 campos de futebol na Amazônia, por meio do plantio de 7 mil mudas. Até o momento, a campanha possibilitou o plantio de 31 mudas de árvores nativas no valor unitário de R$ 40 cada. A iniciativa visa à sensibilização da sociedade civil no combate ao desmatamento ilegal aproveitando a Copa do Mundo e a paixão do povo brasileiro pelo futebol.

A iniciativa lançada pelo Idesam está conectada com a Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas 2021-2030. O objetivo é desacelerar e interromper a degradação e promover sua recuperação na Amazônia, especialmente nos territórios onde o instituto atua, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã e no município de Apuí, no Sul do Amazonas.

“Estamos falando da maior floresta tropical do mundo, detentora de uma biodiversidade gigantesca, que ajuda a combater os efeitos das emergências climáticas, além de ser um grande fornecedor de recursos essenciais para a vida humana, como comida e água. Assim, o cuidado da floresta amazônica precisa de uma torcida forte, engajada! Só protegeremos quando entendermos toda a dinâmica de vida nessa floresta, por isso, incentivamos todos a fazer um gol para Amazônia, apoiando ações sustentáveis e dando um cartão vermelho para o desmatamento”, destaca Paola Bleicker, diretora executiva do Idesam e idealizadora da ação.

A arrecadação dos recursos segue por meio da plataforma no site do Idesam, que recebe doações de pessoas, empresas e instituições. As doações podem ser realizadas pelo sistema referência Doare, acessando doe.idesam.org, nas modalidades PIX, cartão ou boleto. Prezando pela transparência, a página oficial da campanha informa a quantidade de “gols”, ou seja, doações realizadas e o proporcional em plantio de árvores, campos de futebol restaurados e famílias beneficiadas.

Um VAR (VIVA AMAZÔNIA RESTAURADA), videoárbitro, também demonstra os valores arrecadados x áreas que serão recuperadas, tendo como base de cálculo o número de 1.000 árvores equivalentes a 1 campo de futebol, no valor de R$40,00 a unidade. Todos os dados e números da campanha podem ser consultados pelo link: idesam.org/um-gol-para-amazonia.

As áreas recuperadas com plantio de mudas estão dentro das atividades do Idesam em municípios do interior do Amazonas, como Apuí e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de São Sebastião do Uatumã. Além de ajudar a conservar a natureza e restaurar áreas degradadas pelo desmatamento, a ação tem o intuito de beneficiar as famílias que vivem e sobrevivem da floresta. Pelo menos 10 famílias serão beneficiadas com o plantio das árvores.

“O povo ribeirinho é aquele que vive e sobrevive da natureza. Sou moradora da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã e posso dizer que após o trabalho do Idesam no local nossa vida mudou para melhor. Aprendemos a trabalhar com manejo florestal, agricultura e extrativismo de forma sustentável. Acreditamos no Idesam e sabemos que estamos com a instituição certa. Isso nos deixa motivados a continuar trabalhando”, conta Elizângela Cavalcante, gestora da movelaria familiar localizada na RDS.

A campanha “Um Gol Para Amazônia” conta com apoio e parceria de divulgação das empresas Click, Lume Criativa, GM, e Vinci Airports, empresa responsável pela operação dos aeroportos de Manaus, Salvador, Tabatinga, Tefé, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Com informações da assessoria