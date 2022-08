UEA terá Ambulatório de Saúde com atendimento de especialidades no ano que vem

O atendimento a diversas especialidades médicas ganhará importante reforço em 2023 com a inauguração do Ambulatório de Saúde projetado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A exemplo da Policlínica Odontológica da universidade, localizada na Cachoeirinha, o “ambulatório trará benefícios para a população com o atendimento gratuito em diversas áreas e também aos alunos dos cursos de Medicina e Enfermagem, além de outros acadêmicos em formação na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA)”, explica a vice-reitora Kátia do Nascimento Couceiro, cardiologista e professora da universidade desde 2005.

A previsão é que os atendimentos à população comecem já em 2023, segundo a vice-reitora, para quem o ambulatório será um marco na existência da UEA com a garantia de “formação ainda mais completa aos estudantes da área de saúde, com laboratórios equipados e modernos e com a experiência prática, tão importante para a Medicina e para a Enfermagem”, explica a cardiologista.

Por Márcia Costa Rosa