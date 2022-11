UBSs móveis da Prefeitura atendem em diferentes pontos de Manaus nesta semana

A Prefeitura de Manaus informa que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) móveis seguem ofertando diversos serviços, até sexta-feira (25), nos mesmos endereços onde estavam posicionadas na semana passada. A população pode buscar o atendimento no horário de 8h às 16h, portando RG, CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS).

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, informa que as UBSs móveis estão posicionadas nos mesmos locais há cerca de um mês por conta da alta demanda. Além disso, elas estão dando suporte às unidades fixas que estão sendo revitalizadas pela Prefeitura de Manaus.

“Normalmente, essas unidades atendem por 15 dias em uma localidade, até serem mobilizadas para outro local, mas esse prazo pode ser prorrogado até quando houver necessidade. Elas são posicionadas em locais estratégicos para que a população seja beneficiada com diversos serviços de prevenção à saúde”, afirma.

Endereços

A UBS móvel 01 está na rua Araraboia, s/nº, conjunto Viver Melhor I – 2ª Etapa, bairro Lago Azul, zona Norte. Neste local, foi incluída a oferta de consultas e procedimentos odontológicos.

A UBS móvel 02 está na rua 04, s/nº, conjunto Jardim Mauá, bairro Mauazinho, zona Leste. A estrutura está nas proximidades da UBS L-44, que está passando por obras de revitalização. A UBS móvel 03 segue atendendo nas dependências da UBS Lindalva Damasceno, na rua 7, bairro Tarumã, zona Oeste.

A UBS móvel 04 mantém os atendimentos na rua Canadá, nº 276, comunidade Nova Vitória, bairro São José Operário, zona Leste. A população pode acompanhar os endereços nas unidades móveis no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localubsmovel.

Com sistema de livre demanda, obedecendo a capacidade instalada, as UBSs móveis ofertam os seguintes serviços: consulta médica e de enfermagem, coleta de exame preventivo, dispensação de medicamentos, testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além de inserção e consulta de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

Com informações da Semsa