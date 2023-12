A TV Câmara vai exibir, nesta quinta e sexta-feira (28 e 29), a “Retrospectiva 2023”. Reportagens especiais vão relembrar as ações dos parlamentares e da Casa Legislativa durante o ano de 2023, sob o comando do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André. Dividida em dois programas, a retrospectiva vai ao ar ao meio-dia, sob o comando do jornalista Erleilson Brito, com a participação de todos os repórteres da TV Câmara.

“Os programas foram pensados para realmente destacar as principais ações dos parlamentares em 2023, e foi muito trabalho! Nada mais justo do que mostrar à população, de forma resumida, o que o Parlamento executou durante o ano. Serão dois programas com três reportagens cada um. Seis repórteres da TV Câmara preparam esse material especial e vale muito a pena assistir”, destacou Dalva Andrade, gerente de TV da CMM.

No primeiro programa, a retrospectiva vai relembrar o telespectador do primeiro discurso do vereador Caio André (Podemos) como presidente. O parlamentar prometeu não só reaproximar o parlamento municipal da população, mas, especialmente, trabalhar pela melhoria da qualidade de vida dos moradores de todas as zonas da cidade.

Caio André implementou o programa “Câmara Cidadã”, que em três edições, atendeu mais de 27 mil pessoas em três zonas da capital, ação que será mostrada na retrospectiva.

O primeiro programa fala, ainda, sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Águas de Manaus, que resultou em ganhos inéditos para a população; e sobre as ações da Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, da CMM.

O segundo programa, na sexta-feira (29), será um embarque direto no trabalho dos 41 vereadores. Serão relembrados os projetos aprovados em 2023, os assuntos discutidos no plenário Adriano Jorge e as ações planejadas pela presidência da Câmara Municipal de Manaus, para 2024.

Entre as aprovações no plenário da CMM estão os projetos apresentados pelo presidente da Casa, vereador Caio André, que formalizou mais de 1.400 proposituras durante o ano de 2023.

Também na segunda parte da retrospectiva serão destacados os debates que nortearam os vereadores no plenário Adriano Jorge, questões de grande interesse popular, como os alagamentos e desabamentos que ocorreram na cidade, a cheia e a estiagem intensas, além dos efeitos das constantes queimadas na região.

Com informações da CMM