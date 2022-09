‘Turismo é alternativa estratégica e rápida para gerar empregos’, defende Orsine Junior

Emprego e melhoria de vida são as principais demandas dos amazonenses, segundo o candidato a deputado federal, Orsine Junior (PSD), que defende a criação da Zona Franca do Turismo (ZFT) para impulsionar a geração de novos postos de trabalho e renda no Estado.

“Tenho percorrido todo o Amazonas, me reunido com moradores dos municípios e comunidades e olhado nos olhos das pessoas para identificar as reais necessidades da população. A busca por uma vaga ou uma melhor colocação no mercado de trabalho estão no topo dos anseios dos amazonenses e nós precisamos atender a essa demanda, que é o que pode mudar, dar melhor condição de vida e dignidade ao nosso povo”, disse o candidato.

Conforme Orsine Junior, o turismo tem tudo para ser uma das soluções estratégicas e de curto prazo para quem está em busca de melhoria de vida, uma vez que o setor é uma potencial alternativa de matriz econômica para o Estado. “Por isso, defendo a Zona Franca do Turismo, que pode garantir o avanço na geração de trabalho para a população. O nosso Estado tem inúmeros atrativos turísticos e só precisa de estímulos para que o turismo se firme como uma matriz econômica”, destacou.

Em relação à criação da Zona Franca do Turismo, Orsine Junior, que também é empresário do setor há 30 anos, destacou que, assim como a Zona Franca de Manaus (ZFM), o setor precisa de crédito facilitado junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e instituições bancárias, maior destinação do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI), mais atenção do Poder Público e incentivos fiscais. “É necessário o engajamento político e, se eleito, essa é uma das causas que vou abraçar e lutar na Câmara Federal. Não precisamos de decretos ou coisas complicadas, mas apenas de boa vontade e muito trabalho e isso não me falta”, garantiu.

Entre as áreas do turismo que podem gerar emprego estão, segundo Orsine Junior, os segmentos hoteleiro, de eventos, bares e restaurantes, agências de viagens, aviação, comércio, receptivo, serviços, entre tantos outros. “O Amazonas oferece ecoturismo, turismo de aventura, pesca esportiva, eventos culturais, etnoturismo, gastronomia diferenciada e o nosso melhor atrativo, que é a Floresta Amazônica. Tudo isso pode ser fonte de renda para as pessoas e, também, para o fortalecimento da economia local”, concluiu.

Com informações da assessoria