TSE sorteia ministros responsáveis pelo controle e apuração das urnas

A sessão administrativa desta quinta-feira (29) no Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu por sorteio os nomes dos ministros que serão responsáveis pelos relatórios, em cada um dos estados do país, referentes à apuração dos resultados da eleição para presidente da República.

A lei determina que na sessão do TSE anterior à data da eleição, o presidente do Tribunal deverá ‘sortear, entre os integrantes da Corte, a relatora ou o relator de cada grupo, para o qual serão distribuídos todos os recursos e documentos da eleição nas respectivas circunscrições’.

Nesta sessão, as 27 unidades da Federação foram divididas em seis grupos diferentes. Esse grupos foram sorteados entre os ministros da Corte Eleitoral.

Os documentos com as informações das urnas eletrônicas serão emitidos pela Secretaria de Tecnologia de Informação do Tribunal (STI) e trarão detalhamentos do resultado nas unidades da Federação.

“Esses dados serão analisados pelos relatores previamente sorteados, bem como os eventuais recursos apresentados”, informa o TSE.

Confira todos os grupos e relatores sorteados

Grupo 1 – Amazonas, Alagoas, São Paulo e Tocantins.

Relator: Raul Araújo

Grupo 2 – Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

Relator: Carlos Horbach

Grupo 3 – Ceará, Sergipe, Maranhão e Goiás.

Relator: Ricardo Lewandowski

Grupo 4 – Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Piauí.

Relator: Cármen Lúcia

Grupo 5 – Bahia, Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina.

Relator: Benedito Gonçalves

Grupo 6 – Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia.

Relator: Sérgio Banhos

*Com iG/TSE