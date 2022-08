TSE confirma tempo de propaganda de candidatos à Presidência na TV e no rádio

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, nesta terça-feira (23), o tempo a que cada candidato à Presidência da República terá direito de propaganda no rádio e na televisão para o 1º turno das eleições em outubro deste ano.

Por unanimidade, os ministros aprovaram a sugestão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE e relator do caso. A proposta foi apresentada em audiência pública na última quarta-feira (18).

O tempo foi dividido da seguinte maneira:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT/PC do B/PV, PSOL/Rede, PSB, Pros, Solidariedade, Avante e Agir- coligação Coligação Brasil da Esperança): 3 minutos e 39 segundos por bloco;

Jair Bolsonaro (PL, PP e Republicanos – coligação Pelo Bem do Brasil): 2 minutos e 38 segundos por bloco;

Simone Tebet (MDB, PSDB/Cidadania e Podemos- coligação Brasil para Todos): 2 minutos e 20 segundos por bloco;

Soraya Thronicke (União Brasil): 2 minutos e 10 segundos por bloco;

Ciro Gomes (PDT): 52 segundos por bloco;

Roberto Jefferson (PTB): 25 segundos por bloco;

Felipe d’Avila (Novo): 22 segundos por bloco.

Com isso, a Coligação Brasil para Todos (de Simone Tebet) terá 184 inserções. O União Brasil (de Soraya Thronicke) contará com 170 inserções. A Coligação Pelo Bem do Brasil (de Bolsonaro) terá 207 inserções. O Partido Novo (de Luiz Felipe D’Ávila) terá 19 inserções. Já a Coligação Brasil da Esperança (de Lula) terá 286 inserções. O PDT (de Ciro Gomes) contará com 68 inserções; e o PTB (de Roberto Jefferson) com 14 inserções.

Pelo sorteio, as sobras de 30 segundos foram sorteadas entre a coligação Brasil para Todos (de Tebet), coligação Brasil da Esperança (de Lula) e o partido Novo.

Debate

As emissoras CNN e SBT, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal Terra e a rádio NovaBrasilFM formaram um pool para realizar o debate entre os candidatos à Presidência da República, que acontecerá no dia 24 de setembro.

O debate será transmitido ao vivo pela CNN na TV e por nossas plataformas digitais.

*Com CNN Brasil