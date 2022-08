TSE amplia prazo para análise do código-fonte das urnas eletrônicas

O ministro Edson Fachin, em seu último dia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ampliou o prazo para que técnicos do Ministério da Defesa inspecionem o código-fonte das urnas eletrônicas. Agora, os trabalhos do grupo vão até o próximo dia 19.

No ofício, além de atender aos pedidos feitos pela pasta, Fachin agradeceu a contribuição das Forças Armadas nas atividades desempenhadas pela Comissão de Transparência Eleitoral (CTE) e na logística das eleições.

“Renovo o reconhecimento deste Tribunal, não apenas pela contribuição das Forças Armadas no âmbito da Comissão da Transparência Eleitoral (CTE), mas sobretudo pelo valioso suporte operacional e logístico prestado por elas em todas as últimas eleições”, disse o presidente do TSE.

Na última quarta-feira, o ministro Paulo Sérgio Nogueira pediu a inclusão de mais nove militares na equipe da pasta montada para fazer a inspeção do código-fonte das urnas eletrônicas e que os trabalhos seguissem até o dia 19 de agosto. O prazo inicial terminava no último dia 12.

No segunda-feira da semana passada, depois que os trabalhos dos técnicos da já havia começado, o TSE informou que excluiu do grupo de fiscalização do processo eleitoral um dos integrantes da comitiva. O coronel do Exército Ricardo Sant’Anna foi excluído do grupo por divulgar fake news sobre as urnas eletrônicas nas redes sociais.

*Com iG