‘Trilhas do Saber’ qualifica 383 profissionais da educação em São Gabriel da Cachoeira

O “Trilhas do Saber”, do Governo do Amazonas, certificou 383 profissionais da educação das redes municipal e estadual de São Gabriel da Cachoeira, na calha do Alto Rio Negro. O projeto integra o Educa+Amazonas e vai alcançar mais 20 municípios até o fim de 2022.

As formações aconteceram durante a semana, na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Pedro Fukuyei Yamaguchi Ferreira, por meio de palestras, rodas de conversa, minicursos e oficinas pedagógicas.

Para o professor de Matemática, Antônio Carlos, da Escola Estadual Sagrada Família, o Trilhas do Saber foi importante para que ele entendesse melhor como funciona o Novo Ensino Médio. “Os cursos apresentados para a gente foram excelentes e ministrados de maneira espetacular. Essa certificação faz abrir os nossos olhos para o bem da educação no Amazonas”, frisa.

O Trilhas visa, não apenas a qualificação de professores, mas da equipe gestora e administrativa, como secretários escolares e merendeiros. Para esse público, a formação foi sobre o currículo no chão da escola, comportamento organizacional, competências socioemocionais, projetos de vida e novas perspectivas profissionais.

A manipuladora de alimentos, Eulália Cordeiro, da Escola Estadual Dom Bosco, frisa a importância do projeto e das formações. “Eu me sinto bastante valorizada, porque vejo que a Secretaria de Educação se importa com o setor administrativo”, ressaltou.

Percursos Formativos

No total, 14 turmas foram atendidas, disponibilizando oficinas de variados temas da educação como, os novos caminhos para o processo de ensino-aprendizagem e Referencial Curricular Amazonense (RCA), temas voltados para o Novo Ensino Médio, os Itinerários Formativos e suas possibilidades pedagógicas e a produção de materiais pedagógicos adaptados para alunos com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, cegos e surdos.

