Tribunal de Contas da União vai checar a votação em 4.161 urnas no 1º turno

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai checar os votos em 4.161 urnas eletrônicas no país neste primeiro turno (2). A auditoria será feita em colaboração com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de acordo com a divulgação do presidente do TCU, Bruno Dantas, nesta segunda-feira (26).

A checagem já foi realizada pelo TCU em outras eleições, mas, neste ano, o tribunal vai fazer uma auditoria em tempo real. O resultado da avaliação deve levar cerca de um mês e fará parte de um relatório relacionado à fiscalização da eleição no Brasil. Mais de 111 auditores de contas vão atuar neste ano durante o primeiro turno das eleições.

Além dos 14.161 equipamentos que passarão por avaliação, dois auditores irão a 20 sessões eleitorais de cada estado, totalizando o número de 540 urnas eletrônicas, para enviar cópias dos boletins de urna para o TCU.

Isso vai ocorrer já no dia da votação. O resultado será comparado no mesmo dia com o resultado da votação divulgado pelo TSE, mas não é intenção da corte divulgar este resultado, apenas em caso de necessidade, de acordo com Bruno Dantas.

Dantas destaca que é papel do TCU fiscalizar a integridade das eleições. “Por ofício, nós requisitaremos o boletim de urna físico que foi afixado em cada seção eleitoral quando se encerrou a votação. Serão escolhidos por sorteio. Pode ser de uma urna do interior do país e pode demorar alguns dias”, disse.

“Quando o boletim de urna chegar, vamos fazer uma comparação com o resultado informado no sistema do TSE. Será uma amostra do eleitoral nacional. Tudo isso, porque seguimos padrões internacionais de auditoria”, completa Bruno.

