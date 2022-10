As escolas estaduais e municipais estão sendo preparadas para o segundo turno das Eleições Gerais 2022.

Desde às 6h da manhã deste sábado (29/10), as equipes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas realizam o transporte das urnas eletrônicas para as seções de votação.

O processo eleitoral acontecerá neste domingo (30/10) na capital e outros municípios das 7h às 16h. Em 11 municípios, as eleições serão realizadas das 6h às 15h.