TRE-AM abre processo seletivo para técnicos de urnas eletrônicas

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do Ifam/Faepi tornam público a abertura de inscrições ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de 627 vagas referentes a postos de trabalhos de caráter operacional, denominados de forma geral como Operadores de Equipamentos de Entrada e Transmissão de Dados, em regime celetista.

A contratação tem prazo determinado, segundo estabelece o § 1º do Art. 443, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As inscrições estarão abertas no período de 19/08 a 23/08 no link.

O serviço possui natureza ou transitoriedade justificada para a predeterminação do prazo, de acordo com o cargo, quantidade e atividades a serem descritas no edital.

Maiores informações acessar o site oficial da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização (Faepi).

