TIM ativa 5G Standalone em Manaus

A TIM anuncia a ativação da primeira rede 5G Standalone (SA), nesta quinta-feira (06.10), em Manaus, a partir da liberação oficial da frequência de 3,5 GHz pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O início da operação na capital já supera o número mínimo de estações exigido pelas normas do Leilão 5G. A infraestrutura da TIM está pronta para disponibilizar a tecnologia em 38 bairros, o que corresponde a cobertura de cerca de 32% da população da capital, dentre eles: Educandos, Presidente Vargas, Jaspim, Dom Pedro I e Planalto (lista completa abaixo). Em breve, a nova rede será expandida para outras áreas da cidade, conforme evolução da demanda do mercado e cronograma da Anatel. Além da chegada do 5G em Manaus, a operadora também está à frente na cobertura 4G e o objetivo é cobrir 100% dos municípios até 2023. As demais cidades do Amazonas terão o 5G ativado de acordo com o cronograma estabelecido pela Anatel.

Desde o início de julho, a TIM vem ativando comercialmente o 5G em capitais brasileiras, de acordo com o cronograma estabelecido pela Anatel. Brasília foi a primeira a receber o serviço. Nesta sexta-feira, além de Manaus, mais quatro capitais terão o serviço ativado: Belém (PA), Porto Velho (RO), Macapá (AP) e Rio Branco (AC), totalizando todas as 27 capitais brasileiras com o 5G Standalone. As demais cidades dos estados também terão o 5G ativado conforme o cronograma do órgão regulador.

Graciela Berlezi, Diretora de Vendas da TIM na região Norte, destaca o papel estratégico do Amazonas para a operadora e pontua os investimentos que têm sido feitos no Estado. “A cada ano, consolidamos nossa presença e liderança na região. Temos investido em infraestrutura de rede, tecnologia e inovação para garantir que nossos clientes tenham a melhor experiência com nossos serviços. E, agora, chegamos com mais uma revolução, com todas as vantagens do 5G. A nova tecnologia, sem dúvidas, será um diferencial na sociedade, não só o dia a dia das pessoas, mas também a economia do país,”, afirma.

Novas possibilidades e experiências para os consumidores

Para navegar na rede 5G da TIM, não será necessário trocar de chip. Basta ter um smartphone compatível com a nova tecnologia. Os clientes pós-pagos contam com um pacote para “turbinar” os planos com mais 50GB de internet, já disponível para ativação nos canais de atendimento da operadora.

Quem aderir à oferta em até três meses terá gratuidade no uso do pacote por um ano. Esse booster 5G oferece também navegação ilimitada no Twitch, serviço de streaming de competições de eSports, e evoluirá ao longo dos próximos meses, com mais conteúdos de jogos eletrônicos em parceria a AWG Games – plataforma responsável por títulos como Fortnite e GTA V – e outras soluções.

Com velocidades de navegação que podem alcançar a ordem dos gigabites por segundo, até cem vezes mais veloz que a rede 4G, o consumidor poderá, por exemplo, fazer o download de um filme completo em segundos. Quem trabalha em home office vai conseguir baixar e enviar documentos pesados quase que instantaneamente e profissionais que utilizam nuvem ou precisam enviar grandes volumes de dados terão mais agilidade e rapidez nas transferências.

Outra grande vantagem do 5G é suportar mais acessos simultâneos, podendo conectar milhares de dispositivos por quilômetro quadrado ao mesmo tempo e com qualidade de navegação

TIM no Amazonas

A chegada do 5G consolida uma série de inovações feitas pela operadora no Estado. Para expandir a rede na região, uma das iniciativas da companhia é o projeto Sky Coverage. A TIM encontrou no céu a solução que buscava para estender sua rede de quarta geração de serviços móveis (4G) aos amazonenses e garantir mais inclusão social. Desde 2021, a empresa está usando a energia do sol e a cobertura de satélite artificial para viabilizar o projeto de colocar torres de celular nos lugares mais distantes, mesmo onde não há infraestrutura física de rede elétrica ou de ou de telecomunicações.

Batizado de Sky Coverage, o projeto já chegou em 25 localidades do Amazonas desde o lançamento. Para este ano, a meta é contemplar mais 5 localidades, em 4 cidades.