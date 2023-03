Terapia por meio da música é praticada em oficinas de extensão oferecidas pela FUnATI

Aulas são realizadas no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro

A música como aliada da saúde e bem-estar. Partindo desse princípio, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) está oferecendo oficinas de Musicoterapia no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, avenida Pedro Teixeira, bairro Flores, Zona Centro-Sul.

As vagas gratuitas, destinadas para o público a partir de 50 anos de idade, estão disponíveis para matrícula presencial, a partir das 8h, na sede do próprio Liceu. As aulas são ministradas pela psicóloga e cantora Ketlen Nascimento.

“A musicoterapia é uma ferramenta maravilhosa para se trabalhar a socialização, a cognição da memória, trabalhando a memória afetiva através das técnicas, como audição e composição, trazemos esse resgate da identidade sonora de cada pessoa do grupo. Só é preciso gostar de música”, afirmou Ketlen.

De acordo com a psicóloga, as aulas trazem um repertório de canções que fizeram parte da trajetória dos alunos, por meio de dinâmicas e exercícios.

“São canções para a gente refletir, trabalharmos o ritmo, a sincronia. Não precisa necessariamente saber tocar algum instrumento, ou cantar”, reforçou.

Música e vida

A aluna Joyce de Alencar, de 62 anos, contou que a música faz parte de sua vida desde a infância, onde era incentivada pelos familiares para praticar as aptidões musicais.

“A música tem importância fundamental na minha vida. Começou na infância, onde meu pai tocava e cantava muito. Nós nos reuníamos em torno da casa da minha avó, onde todos tocavam um instrumento musical e a grande maioria cantava. Por isso, a terapia através da música é muito importante. Faço o convite para todos fazerem a Musicoterapia, vocês vão conhecer outro mundo”, convidou.

Documentos necessários

Para a inscrição, serão necessários dados básicos de identificação: nome completo, RG, CPF, data de nascimento, e-mail (pode ser de terceiros), número de telefone e outro número para recado.

Com informações da FUnATI