TCE-AM implanta projeto ‘Dente de Leite’ voltado para crianças em vulnerabilidade social

Com intuito de colaborar e contribuir com o desenvolvimento social e atuar no âmbito de concretização de políticas públicas, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) deu início ao projeto “Dente de Leite”, que tem a finalidade de oferecer atendimento gratuito e integral de saúde bucal às crianças e adolescentes de instituições sem fins lucrativos e em vulnerabilidade social.

“Fico muito feliz e realizado de ver que o Tribunal de Contas do Amazonas está cada vez mais cumprindo com seu papel social, através de servidores que se empenham a promover melhorias para nossa sociedade. Espero que esse projeto, assim como outros que o TCE-AM realiza, seja um sucesso”, destacou o conselheiro-presidente, Érico Desterro.

O projeto é uma iniciativa da Diretoria de Relações Institucionais da Presidência (Dirip), em parceria com o Departamento Odontológico (Deodont) e Diretoria de Assistência Militar (Diam) do TCE-AM, e será realizado duas vezes por mês com pelo menos 10 crianças selecionadas.

A das instituições é feita a partir de um parâmetro social no qual a maior parte das famílias que frequentam esses ambientes não têm fácil acesso a serviços assistenciais e sociais.

“O projeto é resultado das competências institucionais do Dirip, que estabelece uma ponte entre a Corte de Contas e camadas da sociedade. Ele surgiu como uma ideia de assistência social e através disso foi elaborado todo um cronograma e programação, de acordo com a realidade de cada comunidade, para que o Deodont realize os procedimentos necessários em cada criança”, explicou a diretora do Dirip, Érika Araújo.

O “Dente de Leite”

As atividades são realizadas em dois dias. Inicialmente, a responsável pelo projeto e diretora de relações institucionais do TCE-AM, Érika Araújo, entra em contato com os líderes das comunidades selecionadas para marcar uma triagem com as crianças e mapear os atendimentos necessários.

No primeiro dia de programação, todas as crianças participam de uma palestra sobre prevenção e cuidados bucais com a chefe do Deodont, Ádria Gomes.Após, a triagem para selecionar os casos mais urgentes é realizada.

No segundo dia, as crianças selecionadas são transportadas até a sede do Tribunal de Contas, com apoio da Diretoria de Assistência Militar (Diam), para realizar o atendimento odontológico.

“O projeto visa oferecer atendimento gratuito e integral de saúde bucal a crianças carentes, sabendo que a realidade de muitas famílias são precárias e não têm condições de levar seus filhos em consultórios odontológicos. O projeto também tem o objetivo de orientar as crianças e adolescentes nos cuidados básicos de higiene bucal, de como irão prosseguir após o término do tratamento dentário”, ressaltou a chefe do Deodont, Ádria Gomes.

Ao final, elas recebem um certificado de atendimento e coragem, um kit dental e assistência da Diam/TCE-AM para retornar à sua instituição de origem.

Primeira ação

A primeira ação no âmbito do “Dente de Leite” foi realizada nos dias 14 e 15 de abril, na Comunidade Parque das Tribos, localizada no bairro Tarumã, zona norte de Manaus.

No local, 30 crianças passaram pela triagem feita pela instituição e 12 foram selecionadas para realizar os atendimentos nos consultórios do Deodont no TCE-AM.

A programação do “Dente de Leite” segue até dezembro deste ano com a expectativa de atendimento de duas instituições por mês.

*Com informações da assessoria