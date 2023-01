Tatyana Amorim é escolhida para assumir a direção da FVS-RCP

Tatyana Costa Amorim Ramos foi escolhida para assumir, a partir deste ano, a direção da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

A enfermeira, que respondia como interina no cargo, participou do processo técnico seletivo nº001/2022 da instituição, que foi avaliado pela Comissão Examinadora, tendo o resultado divulgado no Diário Oficial, no dia 30 de novembro de 2022.

Tatyana teve o nome aprovado pelo governador do Estado, Wilson Lima, seguindo as diretrizes da Lei Delegada nº 111 de 2007. Ela permanecerá no cargo pelos próximos quatro anos.

Natural da cidade de São Paulo, Tatyana é enfermeira formada pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR), com especialização em Gestão da Clínica nas Redes Metropolitana de Atenção; Estomaterapia, Administração Hospitalar e Gestão; Enfermagem em Médico Cirúrgica; e Terapia Intensiva, MBA em Gestão e controle de infecção, gestão da Qualidade e Segurança do Paciente e possui também Mestrado e Doutorado em Saúde Pública.

Além disso, a diretora é servidora pública e atua no Sistema Único de Saúde (SUS), há mais de 20 anos.

A carreira de Tatyana foi pautada por desafios. Em 2010, foi convidada pelo ex-diretor-presidente da FVS-RCP, Bernadinho Albuquerque, para implantar e atuar como presidente da Comissão Estadual de Controle de Infecção que, mais tarde, tornou-se a Comissão Estadual de Controle de Infecção em Serviços de Saúde do Amazonas (Ceciss).

Durante sua trajetória profissional, a enfermeira foi membro do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, coordenado pelo Governo do Amazonas.

Em 2021, pelo destaque e empenho profissional, assumiu a diretoria técnica e, em seguida, recebeu o convite do Secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, para presidir a direção do órgão de forma interina.

Em tons de alegria e feliz pela conquista, a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim diz que promete atuar de forma incansável em prol da saúde pública do Estado, em especial a vigilância em saúde.

“Eu só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade em minha vida e, também, ao Governador Wilson Lima por aprovar meu nome, e ao secretário de saúde, Dr. Anoar Samad, que sempre confiou em meu trabalho”, agradeceu emocionada.

Ainda sobre a sua gestão, a diretora pontuou que exercerá o seu compromisso institucional com muita dedicação, persistência e sabedoria pela causa pública.