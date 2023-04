Tarcísio desponta como favorito a substituir Bolsonaro em 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas , é o favorito a substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2026, caso o ex-chefe do executivo se torne inelegível por conta de alguma acusação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O resultado é do levantamento Genial/Quaest, realizada de 13 a 16 de abril de 2023.

A pesquisa ouviu 2.015 pessoas em 120 municípios em todo Brasil de 13 a 16 de abril de 2023. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%.

Na lista de favoritos, Tarcísio lidera com 21% dos votos, seguido por Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, com 15%. Atrás deles vem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que tem 10%. O filho do presidente, Flávio Bolsonaro, aparece em 4° lugar com 5% das intenções de voto.

Outros somaram 1%. Os que responderam que não votariam em nenhum dos nomes indicados corresponde a 25%. Não sabem ou não responderam são 23%.

No Sudeste, Tarcísio (26%) e Zema (15%) são favoritos. No Sul (19%) e Centro-Oeste/Norte (22%), Michelle se destaca. No Nordeste, a disputa fica entre Tarcísio e Michele, ele com 16% e ela com 14%.

Tarcísio é o favorito dos homens (27%) e Michele é a favorita entre as mulheres. (19%).

Segundo o diretor da pesquisa, Felipe Nines, a força de Tarcísio se mostra porque consegue ser relevante até mesmo entre os eleitores de Lula ou entre quem não votou ou optou por votar branco/nulo.

